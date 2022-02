En Ayapel confían en que esta vez sí se cerrará el boquete de Cara e’ Gato

“Hay que decir y hay que ser claro con el mensaje, si bien es cierto que se está trabajando también es cierto que seguimos preocupados por la lentitud de las obras, nosotros creemos que en esta ocasión los trabajos llegarán a feliz término para tapar el boquete que abrió el río Cauca” dijo Vergara Farak.

Asimismo comemnetó que “estamos preguntando por las fechas y nos dan fechas de finales del mes de febrero, es decir un mes aproximadamente, esperamos que estos plazos se cumplan, de igual forma el río Cauca sigue corriendo y sigue entrando al municipio de Ayapel”, sostuvo.

Los diferentes sectores productivos de esta localidad han manifestado pérdidas incalculables debido a las inundaciones, con más de 3 mil reses muertas y cerca de 25 mil hectáreas de cultivos afectadas.

“En el recorrido que pudimos hacer todavía vemos mucha tierra afectada, muchos campesinos que no han podido retornar a sus hogares y realmente vemos el desastre y la desolación ocasionada por el río Cauca. Este mensaje es para la comunidad, para el Gobierno nacional y decirle que Ayapel, y La Mojana tienen las esperanzas puestas en estos trabajos. No hay excusa, actualmente el nivel del agua deja trabajar, la temporada de lluvias cesó, estamos en verano y tenemos toda la capacidad para poder trabajar de mejor forma, por eso creemos que en este mes de trabajos se pueda cerrar esta boca y esperamos por favor que se pongan la mano en el corazón y piensen en los campesinos que están afectados que no han podido retornar a sus fincas”, puntualizó Vergara Farak.