El cacao es el cultivo de la paz para los campesinos del sur de Córdoba

Alex Antonio Ayala Alemán es otro campesino dedicado a la siembra del cacao, lo que lo ha destacado entre los 50 mejores cacaoteros del mundo.

“El cacao para mí lo es todo, es amor, es dulzura, es esperanza. Todos los logros que he conseguido en tan poquito tiempo se los debo al cacao. Nunca pensé que a mis 50 años que voy a cumplir este sembrado se convirtiera en algo tan importante para mí, no solo en lo personal, sino para mi entorno y para todas las personas que he llegado a conocer a nivel mundial”, dice.

En un espacio de 1.4 hectáreas de tierras que compró con sus últimos ahorros, Alex se dio una nueva oportunidad, pues la pandemia generada por el covid-19 fue la estocada final a todos los mermados negocios que a duras penas le habían dado el sustento durante décadas.

“Yo me dedicaba al comercio, a la ganadería, y vivía en Bogotá, pero hace unos años decidí regresar a Valencia, Córdoba, mi pueblo natal, porque la situación económica se me puso crítica en la capital”, dijo.

Alex Ayala también es un sobreviviente de la violencia que azotó a Córdoba durante los años 90, tiempos en los que los grupos armados solo sembraban horrores a su paso por las fértiles tierras en el Alto Sinú.

“Huyendo de la violencia, me fui para Bogotá, allá conocí a mi esposa Luz Marina Peña Beltrán, con quien tengo cuatro hijos. Recientemente ella y mi hijo de 14 años decidieron venirse para vivir junto conmigo en Valencia, mientras que los otros tres hijos mayores se quedaron en la capital del país, donde estudian y trabajan”, manifestó.

Si bien Alex ha aprendido a manejar los conceptos técnicos en el mundo del cacao, se considera un neófito en la materia.

“A pesar de los consejos de mi mamá, Lenis Alemán, para que sembrara cacao, yo nunca le había parado bolas, hasta que un día el Ministerio de Agricultura llegó por acá regalando semillas para los campesinos y yo decidí tomar algunas y sembrarlas en el lote que había comprado con mis últimos ahorros, pero fue por no dejar”, reconoció.

El dinero solo le alcanzó para comprar el terreno, y al no tener un techo en el que pernoctar se fue a una pieza que le fue habilitada en la casa de su mamá.

Tras secar el cacao, Alex lleva el producto hasta las oficinas de las asociaciones locales que le compran el producido para mandarlo a cualquier ciudad del país o del mundo donde surjan los pedidos.

“Creo que el cacao es un producto que se puede monetizar más fácil, no es como el maíz que para poder coger siquiera un millón de pesos la persona tiene que vender más de una tonelada, pero en cambio con el cacao, con 100 kilos que se vendan se puede facturar un poquito más, esa es la diferencia”, dijo Alex, convencido de que en cuestión de negocios “las cuentas son claras y el chocolate espeso”.

Por ser una zona afectada históricamente por la violencia, el municipio de Valencia ha sido incluido dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet.

“Estamos viendo los resultados, hoy sembramos futuro, sembrando paz, estoy muy feliz y esperanzado por lo que se viene en estos premios. Que el triunfo sea de todos los campesinos de Valencia” afirmó Ayala.