La temporada turística en el Golfo de Morrosquillo fue regular

El presidente de Asetur GM le atribuyó este bajón de la ocupación en una temporada alta a varios factores, entre ellos los problemas de movilidad terrestre por el paro de mineros en el Bajo Cauca que es zona obligada para el paso de los centenares de turistas que tradicionalmente llegan a este Golfo procedentes de diversas zonas de Antioquia y también a los problemas de las aerolíneas.

“Muchas excursiones que teníamos desde Medellín nos cancelaron las reservas por el tema del paro minero que levantaron el miércoles y aún así la ciudadanía no se atrevió a salir porque eso les generó incertidumbre. Tuvimos un pico, pero no muy alto desde el Jueves Santo pero no logró llenar nuestras expectativas”.