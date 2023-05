Mancuso no es el único responsable; otros siguen en la impunidad: víctimas

Según Mancuso, el actual alcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez, fue un activo colaborador de la causa paramilitar en la subregión del San Jorge, sur de Córdoba. Sin embargo, el reseñado aseguró que todo se trata de una mentira con un fin político y electoral.

“Esto es una cuestión política que cada año que hay y se aproximan las elecciones regionales siempre salen los comentarios, que Mancuso diga a quién le está haciendo el mandado, porque en el año 2000, él me mandó a matar a mí”, aseveró el mandatario municipal.

Gutiérrez se refirió además a César Cura y aseguró, “nunca lo conocí, soy una persona que no he tenido problemas con nadie, simplemente le he servido a las comunidades del municipio de Buenavista. Yo invito a Mancuso que sea contundente y me muestre si hay pruebas”.

Félix Gutiérrez dijo que llegó en el año 1990 a Buenavista como comerciante y dueño de una farmacia, en el año 92 se lanzó al Concejo y después se lanzó el 30 de octubre del 94 y ganó la primera Alcaldía.

Además dijo que “yo insisto él le está haciendo el mandado a alguien, yo llevo 33 años en el municipio de Buenavista y nunca en mi vida he tenido problemas de paramilitarismo o investigaciones ni nada de eso”.