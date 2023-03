Tensiones y enfrentamientos en el San Jorge cordobés por paro minero

La tensa situación ha desencadenado roces entre algunos miembros de la protesta minera y residentes del municipio de La Apartada, especialmente desde el gremio de los comerciantes que exigen que se les deje trabajar, pues los recientes paros en contra del Gobierno han trascendido en bloqueos en el puente del San Jorge.

“Es necesario decirlo claramente, La Apartada no es parte del conflicto que se viene viviendo con el Gobierno nacional no es minera, no es mojanera, no es camionera, todas las veces que van a protestar, bloquean La Apartada porque es Troncal y nosotros somos los afectados, ya nosotros no trabajamos en el mes sino cuatro o cinco días porque cada paro nos afecta a nosotros”, indicó un representante del comercio que omitió su identidad por temor a represalias.

El querellante sostuvo que es necesario militar el municipio. “Pedimos que traigan soldados, que militaricen el municipio, que en cada esquina coloquen tres soldados y otros que patrullen, la Policía no es suficiente para el problema que tenemos aquí, aquí tenemos un problema social, hay personas que mandan a cerrar los negocios, y la gente los ve y los conocen y si esto es problema que sea problema, pero hay un grupo de cuatro o cinco personas que siempre mandan a cerrar los negocios y todo el mundo sabe quiénes son y no nos vamos a dejar aterrorizar por cuatro o cinco personas, por eso queremos militarizar el municipio. La Policía nos respalda, pero no es suficiente, necesitaremos como unos mil soldados, porque 100 policías no son suficiente para 20 mil personas, más 20 mil que van a llegar al paro”.