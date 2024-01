Familia en Chinú recolecta dinero para repatriar un cuerpo desde EE. UU.

Desde esa inesperada y trágica llamada María Fernanda empezó una cruzada para lograr la repatriación. “Busqué ayuda en la Cancillería y en la Defensoría del Pueblo, pero me dijeron que no tenían dinero y entonces tuvimos que contratar un servicio funeral particular que me vale 54 millones de pesos y como no los tenemos empezamos a realizar teletones y a recibir ayudas”.

En entrevista con EL HERALDO María Fernanda Pinto nos dijo que de los 54 millones de pesos ya han recaudado $42 millones, es decir que le faltan $12 millones, por lo que “apelo a las personas de buen corazón, que han sido muchas, para que me ayuden”.