Calamidad pública por lluvias se extiende entre las poblaciones de Córdoba

Pese a la elevada cifra de afectados, las autoridades aseguran que aún falta por incluir los damnificados en las zonas donde continúan las labores de censo.

Si bien gran parte del departamento de Córdoba ha resultado afectado por inundaciones en la cuenca del río Sinú y en el río San Jorge, para el caso puntual de Ayapel las principales afectaciones se deben al desbordamiento del río Cauca, que se filtra por la boca de Cara ‘e Gato.

El vocero comunitario de Ayapel, Aníbal Janna indicó que “el municipio está perdiendo la mitad de sus tierras productivas porque están inundadas y a un nivel muy alto donde ya ni siquiera la gente puede estar en tambos, ya las casas han quedado solas. Todo el mundo se ha ido porque ya no da, la gente ha tenido que dejar todo solo, sacar marranos, gallinas, patos, todos los animales. Se han dañado todos los frutales, aguacate, zapote y otros”.

El vocero continuó diciendo que “queremos la ayuda del Gobierno, pero no que nos venga a regalar comida, sino que venga a mirar lo que está pasando en La Mojana y que le busque una solución a esto. Es decir, no es que vengan con mercaditos, lo que queremos es una solución definitiva, porque si no tapan el boquete de Cara ‘e Gato la mitad de Ayapel desaparece. Estamos en total abandono, el Gobierno no hace presencia en ninguna parte.

Por su parte, el alcalde de Ayapel, Isidro Vergara, reconoció que lo que hoy vive su municipio es una verdadera tragedia, pues de 10 corregimientos, 6 están bajo el agua.

“Completamos un año de estar inundados. Ayapel tiene en este momento de sus 10 corregimientos, 6 inundados, estamos hablando de más de 40 veredas, una población aproximada de 12.000 a 13.000 familias. El municipio de Ayapel es pobre, pequeño, con escasos recursos adicionales; y el Gobierno Nacional no ha girado la plata a los municipios. Para nosotros sustentar las emergencias de las inundaciones nos toca rogar ayudas, tenemos un mes aproximadamente que no llevamos mercados a las poblaciones”, sostuvo el mandatario municipal.