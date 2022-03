Contraloría emite nueva advertencia por retrasos en el PAE en Córdoba

Según la Contraloría, durante los meses de enero y febrero se visitaron 150 Instituciones Educativas en el territorio nacional, en las que se pudo corroborar que en el 34% de la muestra, es decir, 51 colegios, no se estaban realizando entregas del PAE. De igual manera, se evidenció que se presentan condiciones de deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del mencionado programa como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas

“El 16% de las instituciones educativas, es decir unas 24, no cuentan con cocina; el 26%, equivalente a 39, no tienen un lugar de almacenamiento; el 15%, unos 22 colegios, carecen de comedor; y el 22%, 33 colegios, no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos”, indicó el informe sobre la situación a nivel nacional.

De igual manera se alertó porque en el 77%, unas 115 instituciones educativas visitadas aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y los Comités de Alimentación Escolar, CAE.

“Se identificó que en menos de la mitad de los colegios visitados en el país, el 47% se está cumpliendo con la Modalidad Preferente RPS; mientras que en el 39%, se está atendiendo bajo la modalidad de Ración Industrializada; y el 14% bajo la modalidad comida caliente y transportada.