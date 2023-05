Confirman investigación en colegio de Cereté por presunto abuso sexual

“Los docentes siguen dictando clases de manera normal, porque a nosotros no nos ha llegado ninguna notificación en la que se trate de una decisión judicial o que esta información sea veraz, es algo que se presume, pero ya le corresponde a la Secretaría de Educación iniciar una acción desde control interno conforme al comportamiento a seguir. Estamos a la espera de las conclusiones de los entes investigativos. Mientras tanto hago un llamado a la prudencia en este sentido para no divulgar rumores o casas que no nos competen”, concluyó.

Por tratarse de una menor de edad, no se revela su identidad; mientras que el nombre del señalado agresor, de 70 años de edad, es mantenido en la reserva sumarial, toda vez que se trata de una investigación preliminar.

De manera paralela se conoció un video en el que la menor, víctima de los presuntos abusos, habla sobre los hechos denunciados.

“El profesor todo el tiempo me decía que yo era bonita. Un día me pidió una foto desnuda en el baño, y me dio su celular para que me tomara la foto. Yo accedí porque pensé que con eso ya me iba a dejar tranquila y no dije nada, porque él me dijo que sí contaba algo me podía matar”, indica la menor.

Además aseguró que “después de las vacaciones de Semana Santa me siguió llamando y escribiendo a mi celular y me invitó a un motel, yo fui porque me seguía amenazando y también me ofreció dinero a cambio de que estuviera con él. La primera vez que fuimos al motel en su moto, no me dejaron entrar porque yo llevaba el uniforme del colegio; después entramos, pero él nada más me besó; y en una tercera ocasión, que fue el 4 de mayo, me obligó a tener relaciones sexuales de manera anal”.