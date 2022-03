Boquete en Cara ’e Gato sigue creciendo tras ocho meses de ruptura

“Qué más mentiras le vamos a decir a estas personas que lo han perdido todo, que reclaman de rodillas que los ayudemos. Señor presidente Duque usted nos prometió en La Mojana que nos iba a hacer unas obras definitivas, pero cómo creerle a eso, si ni siquiera hemos podido tapar este chorro después de ocho meses y las obras cada día peor”, dijo.

Se estima que las crecientes dejan más de 22 mil personas damnificadas, más de 3 mil reses muertas y pérdidas superiores a los $25 mil millones de pesos.

“Ya no tenemos la cifra de todos los animales que se ha llevado la creciente en Ayapel, los ganaderos han perdido todo. Tuvieron que salir a vender hasta la última res, vacas flacas, que se morían en los caminos porque no tenían fuerzas para llegar a la Subasta. Los arroceros tiraron la toalla. Presidente Duque no nos deje seguir muriendo, no tenemos nada más que hacer. Yo espero que estás palabras no sean para que las tomen por mal y para que tomen represalias como la han tomado conmigo, estas palabras las digo desde el fondo de mi corazón porque ya no aguantamos más”, puntualizó.

A los cuestionamientos del Alcalde de Ayapel, se sumó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora.

"Comparto el grito desesperado del Alcalde Ayapel, quien insiste en reclamación justa por demora y mala calidad de obras de contención por inundaciones en punto Cara e’ Gato que nos ha afectado social y económicamente hace 8 meses. Más que voluntad política se requiere ejecución eficaz", dijo.

Benítez Mora, agregó que "desde la Gobernación seguiremos prestando toda la atención y colocación de recursos disponibles para atender esta emergencia, pero la magnitud de la misma desborda nuestra capacidad y por eso la intervención nacional es vital".