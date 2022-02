Bomberos de Tierralta, Córdoba, se declararon en paro por falta de recursos

Los Bomberos del municipio de Tierralta, en el Alto Sinú, se declararon en paro debido a que no cuentan con recursos para su funcionamiento ni mucho menos con afiliación a la seguridad social pese a desempeñar una labor de alto riesgo.

Víctor Ospina, capitán de los Bomberos de este municipio del sur del departamento, sostuvo que “vimos la necesidad de llegar a este punto por la falta de recursos económicos que está atravesando la Institución, no tenemos combustibles para mover los vehículos, no tenemos seguridad social, no tenemos un convenio firmado por la administración para poder garantizar las funciones, a pesar que este es un servicio público a cargo del Estado y si no hay convenio no se puede garantizar”.

De acuerdo con lo manifestado por Ospina, a pesar de estar a 2 de febrero del año 2022, aun les adeudan recursos del año pasado, además confirmó que la semana pasada tuvieron una reunión con funcionarios de la administración municipal, pero les dijeron que deben esperar a que se realice un cierre financiero.

“El sostenimiento de los equipos es muy costoso, no se puede mantener solo con rifas. El equipo de Bomberos tiene toda la disposición de prestar el servicio, pero se requiere recursos, es un acto de irresponsabilidad prestar el servicio en estas condiciones” sostuvo.