Continúa la evacuación de familias afectadas en Puerto Escondido

Las familias evacuadas han sido llevadas a los albergues habilitados por parte de la Alcaldía de Puerto Escondido.



“Queremos aclarar que estamos ante una situación de emergencia que no queremos minimizar, pero debemos decirles que no podemos entrar en pánico. Debemos estar atentos a las alarmas que pueda dar la comunidad, que no lleguen al sitio y sobre todo que entiendan que hay una emanación de gases, lo que hace que no sea un sitio para ir a visitar por el riesgo de explosiones e incendios”, indicó Baquero.



El Puesto de Mando Unificado, PMU, ha sido declarado en sesión permanente, con el objetivo de determinar las acciones a tomar de acuerdo a los hechos y asegurar la atención necesaria para la población afectada. La situación es monitoreada constantemente por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, quienes han brindado recomendaciones clave para abordar la emergencia.

La alcaldesa Heidy Torres ha solicitado a la Policía Nacional y al Ejército Nacional una mayor presencia de uniformados en la zona, con el propósito de restringir el acceso de personas y garantizar la seguridad de los sectores evacuados. Esto busca evitar saqueos y proteger las pertenencias y animales de las familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, comunicó que se enviarán ayudas humanitarias adicionales consistentes en alimentos, kits de aseo y limpieza, kits de cocina, colchonetas, hamacas y carpas de campaña.