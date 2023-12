Aumentan casos de quemados con pólvora en Córdoba; hay un reporte en Montería

Los mayores de 18 años son la población que registra más reportes de lesionados con pólvora, presentando también un incremento debido a que se han registrado 190 casos, mientras que en el periodo pasado fueron 165.

Frente al lamentable panorama el INS ha hecho un llamado a la ciudadanía a no hacer uso de tipo de artefactos inflamables. "Para disfrutar de estas fiestas se debe evitar el uso de pólvora, mantener a los menores de edad lejos de sus residuos y no adquirir alcohol en sitios no autorizados”, dijeron.