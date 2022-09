Con panfleto y tres balas amenazan de muerte a lideresa en el sur de Córdoba

“Los líderes de Valencia están atemorizados, de hecho se habla de una renuncia a la Mesa de Víctimas de Valencia de varios líderes, por no decir que todos, lo que significa una situación muy compleja de la democracia y de la seguridad no solo de Valencia, y Córdoba sino del país, debido a que no hay garantías para el liderazgo y ante el control criminal que ejercen los grupos armados en el territorio, que es totalitario e ilegal por parte del Clan del Golfo”.

Las amenazas fueron puestas en conocimiento de las autoridades y ante la Unidad Nacional de Protección UNP, por lo que fue solicitada la activación de una ruta inmediata que contemple varias acciones que garanticen la vida, la seguridad no solo de la lideresa sino también de su núcleo familiar.

Cabe indicar que en lo que va de este año han sido amenazados 152 líderes sociales en Córdoba, los casos más críticos se han registrado en el sur del departamento