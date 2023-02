“Congelar las tarifas de energía es un primer paso”: alcalde de Montería

“En mi condición de Alcalde de la ciudad de Medellín y Presidente de la Junta Directiva de EPM, he recibido con optimismo el Decreto Presidencial N° 0227 del 16 de febrero de 2023, mediante el cual usted como Presidente reasume las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios que antes estaban en cabeza de la Creg. En atención a este hecho me permito solicitarle respetuosamente se me autorice congelar la tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”, indicó Quintero en la misiva enviada al presidente Gustavo Petro.