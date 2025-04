El tránsito de vehículos por las vías del departamento de Córdoba, en especial por los 25 municipios que corresponden a la jurisdicción del Departamento de Policía, fue alto durante la Semana Santa.

De acuerdo con el reporte oficial del Comando, unos 311.808 vehículos transitaron por los ejes viales cordobeses: 146.780 vehículos ingresaron y 165.028 salieron.

Policía de Córdoba

Además los dispositivos atendidos por más de 1.430 hombres y mujeres permitieron capturar a 29 personas por diferentes delitos, recuperar tres motocicletas y un automotor, e incautar dos armas ilegales.

También incautaron 174 gramos de estupefacientes representados en 102 gramos de marihuana, 49 de cocaína, 7 de base de coca y 16 de bazuco.

Por su parte, el grupo de carabineros y protección ambiental logró una captura por el delito de tráfico de fauna silvestre y con ello la incautación de 76 tortugas hicoteas, 150 unidades de palma de vino y la aprehensión preventiva de 27 aves silvestres.

Hubo 135 campañas de prevención, logrando sensibilizar a 5.830 personas con el fin de prevenir la comisión de delitos como el homicidio, extorsión, violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto en todas sus modalidades, entre otros.

Policía de Córdoba

Así mismo aplicaron 44 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la sana convivencia, y otros 164 por infracciones al tránsito y la movilidad, siendo las conductas más recurrentes las de embriaguez, exceso de velocidad, no uso del casco de protección, no portar licencia de conducción, no portar vigente la revisión técnico mecánica y por SOAT vencido.

Durante esta temporada hubo seis personas fallecidas con una reducción del 14 % en comparación con el año anterior, seis personas lesionadas para una reducción del 70 % en comparación con el 2024, cuando se presentaron 20 casos.