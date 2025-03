Las 300 familias que habitan el corregimiento Pueblo Búho y sus veredas Cocuelo, Chiflado las Palmitas, La Gran China y El Barsal, en la ciudad de Montería, afrontan una grave situación por cuenta de la sequía.

En la zona no hay agua potable y en algunas ocasiones la alcaldía les envía un carrotanque, pero eso no ocurre desde hace un mes, por lo que están padeciendo por no contar con el preciado líquido ni para preparar los alimentos que van a consumir.

En la mañana de este lunes 10 de marzo varios de sus habitantes que se comunicaron con EL HERALDO lanzaron un SOS a la Alcaldía de Montería para que con celeridad atienda esta problemática que es de vieja data.

“Ya no aguantamos más. Esta sequía nos está afectando mucho. No tenemos agua ni para cocinar. Nos tenemos que bañar con agua de pozo y eso nos produce enfermedades. El poquito de agua que tenemos en algunas ocasiones es gracias a que un señor de aquí de Pueblo Búho nos la regala, pero eso no es todos los días, y también cuando le llega agua a la Policía que ellos la comparten con nosotros, pero en estos momentos en el pueblo nadie tiene agua”, dijo una de las habitantes de este corregimiento.

La comunidad le pide al alcalde Hugo Kerguelén que le envíe el carrotanque con agua cada 8 días, todos los lunes, y así poder solucionar la problemática que les genera el no contar con agua.

Recuerdan que hace una semana el alcalde de Montería los visitó y a pesar de las muchas necesidades que afrontan, entre ellas no tener agua, este solo se refirió a los cambios en el menú del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los alumnos de los últimos grados.

En Pueblo Búho urge el agua para atender las necesidades de la Institución Educativa que está ad portas de una emergencia sanitaria.