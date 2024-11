Más de 1.200 uniformados que hacen parte del Departamento de Policía Córdoba trabajan por garantizar la seguridad y sana convivencia durante este puente festivo en honor a todos los Santos.

Los operativos y campañas de prevención los realizan en 25 de los 30 municipios que hacen parte de su jurisdicción, entre ellas en los ejes viales de paso nacional, playas, balnearios, hoteles y demás sitios turísticos y deportivos.

Policía de Córdoba

Personal de las especialidades de Tránsito y Transporte, Vigilancia, Sijin, Carabineros, Protección y Servicios Especiales y Gaula, están comprometidos en todos los servicios con el fin de lograr el normal desarrollo del plan éxodo y retorno.

La Seccional de Protección y Servicios Especiales hace presencia en los atractivos turísticos, al tiempo que la de Investigación Criminal acompaña sectores bancarios, comerciales y residenciales con la finalidad de prevenir hurtos en todas sus modalidades, y los Carabineros realizan constante presencia en sectores rurales como fincas previniendo la comisión de delitos.

Policía de Córdoba

A los conductores les recomiendan revisar su vehículo antes de viajar; asegurarse de descansar lo suficiente, así podrá prevenir microsueños; si va a conducir, no consuma licor; use siempre el cinturón de seguridad; conduzca con prudencia y sin afán; no realizar maniobras peligrosas (no adelante en curva o en línea continua); no exceder los límites de velocidad establecidos; no lleve sobrecupo de pasajeros; evite conducir haciendo uso de celular, conduzca por lapsos menores a tres horas, entre otras.