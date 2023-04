Persiste la alerta: Volcán Nevado del Ruiz sigue siendo inestable

La actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo “muy inestable” y por ello el Servicio Geológico Colombiano (SGC) decidió mantener este sábado la alerta naranja, que corresponde a erupción probable en término de días o semanas.

“La actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa muy inestable, por lo que se recomienda a la comunidad conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales, y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán”, detalló el SGC en un comunicado.

El organismo explicó que la “actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico continúa localizada en el sector suroccidental del volcán, a profundidades entre 2 y 4 kilómetros y a una distancia del cráter similar a las reportadas en días anteriores”, que es de 2 a 4 kilómetros.

En ese sentido, el viernes fueron registrados 3.400 sismos y este sábado, hasta las 9.00 hora local (14.00 GMT) ocurrieron 800.

“La sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos estuvo asociada a varias emisiones pulsátiles y continuas de ceniza que fueron confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico y por reportes de habitantes en los sectores de la vereda La Cabaña", en el departamento del Tolima (centro), agregó la información.

La altura máxima de la columna de gases y ceniza observada fue de 1.500 metros, medidos desde la cima del volcán con una dirección de dispersión preferencial hacia el suroriente.

“La salida de dióxido de azufre a la atmósfera se mantiene en niveles similares a los observados en días anteriores. Se tuvo el reporte de anomalías térmicas localizadas en el cráter Arenas”, precisó el SGC.

Debido a la situación actual del volcán, la ministra de Agricultura Cecilia López explicó que el Gobierno está evaluando la forma de financiar el transporte de cerca de 80.000 animales.

“Es evidente que la gente no se quiere mover dejando a sus animales y en estos momentos la clave está en la movilización de los mismos. Así es como podremos sacar a la gente de las zonas de alto riesgo y por eso es que hemos venido trabajando, de la mano con la Unidad de Riesgo y con las gobernaciones de los departamentos que están en esa zona para tal motivo. Si no se garantiza la salida de los animales, que además son su fuente de ingreso, es imposible que la gente se mueva”, indicó López.

“Cabe destacar la cooperación de las ganaderías grandes, hay que garantizar su alimentación, que haya un registro para que cada ciudadano sepa que sus cabezas de ganado están a salvo y que no las van a perder. Pero lo que ya he dicho es clave: si no se mueven los animales la gente no evacuará, agregó.

Cabe recordar que la mayoría de familias no han querido evacuar de la zona afectación.