Revelan video de exmilitar golpeando a celador con un machete en Facatativá

“Si no sirve el citófono, ¿Qué hay qué hacer?, ¿Qué le dije, hermano?”, expresa el exmilitar. Al tiempo, uno de los celadores está grabando lo sucedido con su celular pero el flash se encuentra activado.

“Le he dicho que no me grabe, sapo”, fueron las palabras del hombre retirado del Ejército. Acto seguido, golpea fuertemente al guarda en la cabeza. Sin reparo, además, sacó un machete que tenía guardado en su atuendo y procedió a golpearlo con la misma arma.