“Son unas porquerías”: víctimas del Palacio de Justicia a sargento retirado

En medio de la Audiencia Única de Aporte a la Verdad del mayor (r) Óscar Vásquez, el sargento mayor (r) Gustavo Arévalo y el sargento viceprimero (r) Bernardo Garzón, por los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia, los familiares de las víctimas cuestionaron duramente a los comparecientes.

"Truncaron su vida, dejaron unos hijos sin su mamá ¡Son unas porquerías! Pide perdón, pero no sabe porque está pidiendo perdón”, cuestionó Damaris, hermana de Lucy Amparo Oviedo Bonilla, desaparecida en la retoma del Palacio de Justicia.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas realiza esta diligencia en cumplimiento a la decisión de la Sección de Apelación el 3/ago/2022, que revocó y condicionó el sometimiento de los tres militares retirados a la Jurisdicción a una Audiencia Única de Aporte a la Verdad.

"Ella tenía casi 8 meses de embarazo. Desde ese día mi vida no ha sido feliz, como de pronto la suya. Veo que estos 38 años han sido solo mentiras. Venía con la esperanza de que nos dijera algo”, manifestó María Inés Castiblanco, hermana de Ana Rosa Castiblanco.

"Yo sí esperaba que usted nos contara la verdad. No recurro a la conciencia, no creo que tenga”, criticó otra de las víctimas.

En medio de la diligencia, una de las magistradas de la JEP explicó que si el sargento retirado Bernardo Alfonso Garzón, es “reticente a esclarecer la verdad, la competencia de la JEP dejará de ser prevalente y consecuentemente, su actuación se trasladará a la jurisdicción penal ordinaria”.

“Por favor indique cuáles son sus aportes extraordinarios de (verdad sobre) sus actuaciones como sargento viceprimero del Ejército en el marco del asalto armado al Palacio de Justicia”, le solicitó la magistrada al sargento en retiro.

Sin embargo, Garzón se negó a aportar mayor información.

“No puedo aportar nada porque no estaba. Me encontraba en vacaciones (...). No tuve oportunidad de conocer absolutamente nada. Cuando me presenté ya habían sido muchos días de lo del Palacio de Justicia. No puedo aceptar absolutamente nada”, respondió.

“No tengo conocimiento y, si lo tuviese, de rodillas le pediría perdón a las víctimas y hablaría todo lo que supiese al respecto", agregó.