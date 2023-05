Víctimas de ‘falsos positivos’ hablaron ante la JEP sobre Mario Montoya

En un acto simbólico de apertura, Jessica Castañeda, líder de las organizaciones de víctimas, leyó el poema ‘Lo que haré’: “No bailaré al ritmo de su tambor de guerra, no prestaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra (…) no voy a odiar por usted, no voy a odiarlo a usted”.

A su vez, Liliana García, hermana de Willy Alejandro García Tobón, asesinado el 15 de enero de 2003 en Granada, narró: “Mi hermano salió a una distancia de la casa y, de pronto, se escuchó la ráfaga del helicóptero por toda la casa. A mí me volaron esquirlas en el estómago”.