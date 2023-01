Valentina Trespalacios habría pedido ayuda horas antes de su muerte

Agregó que Valentina le mostró un mensaje de auxilio en el momento en que se subió al vehículo.

“Cuando se monta al carro, antes de que él ingrese, ella pega un grito y me dice ‘ay, ¿por qué escribí esto?’, dije ‘¿qué pasó?’ y me dijo ‘mira, es que escribí esto’. Era a soporte de InDrive y dice ‘ayuda, estoy en peligro’, entonces le dije ‘¿estás bien?’. Él aún no se montaba al carro. Ella empezó a manotear, el hombre entra y dice ‘¿qué pasó, baby, estás bien?’ y ella dice ‘sí, sí, sí’”, sostuvo el hombre.