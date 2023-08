“El diálogo no es para que se justifique el asesinato de los policías”: Uribe

Acto seguido, señaló que los acercamientos de paz no pueden ni deben ser usados para justificar la destrucción y los actos violentos cometidos en contra de la fuerza pública nacional. “El diálogo no es para que se justifique el asesinato de los policías y la destrucción. El diálogo es para que no haya violencia y debe darse sin violencia”, declaró puntualmente.

En este mismo sentido, el exjefe de Estado puso en duda la participación de su partido en los diálogos que el Gobierno estaría adelantando con las disidencias del Estado Mayor Central de las extintas Farc, lideradas por Iván Mordisco y en los que estaría adscrita la columna Jaime Martínez.