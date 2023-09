Piden presencia del presidente Petro en Jamundí tras ataque terrorista

“Estamos solicitándole al presidente una mesa de trabajo, presencia en el municipio para que dialogue con los actores sociales y poder consolidar esas estrategias de fortalecer la justicia y adelantar la inversión social, que Jamundí esté incluido en la consolidación de la paz”, requirió el mandatario,

“Presidente, reiterarle el llamado a que venga Jamundí. Nosotros hemos volcado toda la capacidad institucional para ofrecer en los territorios oportunidades para la gente. No es posible que Jamundí siga quedando por fuera de las estrategias de paz. Somos geográficamente estratégicos porque somos el municipio que conecta a Nariño y Cauca para ir al pacífico. Merecemos atención para resolver de fondo esta situación. No podemos perder más vidas en esta guerra que la gente no merece. No podemos esperar más. Presidente lo necesitamos en Jamundí”, agregó.

El ataque se produce en la misma semana en la que otro carro bomba, en el vecino departamento del Cauca, provocara la muerte de dos personas en la localidad de Timba al explotar frente a otra estación policial.