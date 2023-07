Sancionan a 6 concesionarios por peajes electrónicos

Recordó la funcionaria que adicional a las sanciones, en la actualidad existen dos investigaciones que se encuentran con cierre de etapa probatoria y una que se encuentra en etapa de pruebas. Entre los temas que se encuentran en análisis se resaltan aquellos que a pesar de estar habilitados no han implementado el sistema de recaudo electrónico, aquellos que no están interoperando con los seis intermediadores y los que a la fecha aún no se han habilitado.

"El valor total de las multas impuestas a los concesionarios hasta la fecha asciende a la suma de $152.000.000. Los concesionarios sancionados podrán interponer dentro del término de ley, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión administrativa", concluye la entidad.