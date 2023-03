Semana del ‘Nicolasgate’: supuesta corrupción e investigaciones

A finales de la semana pasada, la revista ‘Semana’ revelaba las denuncias de Day Vásquez, expareja del diputado del Atlántico de la Colombia Humana, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego, que aseveraban que el diputado recibió $1.000 millones de narcotraficantes y personajes polémicos como alias El Hombre Marlboro y el Turco Hilsaca, y que lo hizo a través del candidato a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico, Máximo Noriega.

Entonces, el 2 de marzo pasado Petro Burgos le dijo a este diario: “No conozco al señor Santander Lopesierra (El Hombre Marlboro), nunca he tenido tratos con él de ningún tipo, ni he recibido favores a cambio. (…) Indudablemente, detrás de esto hay intereses y un objetivo de destrucción política y personal. No es casualidad que cuando la candidatura de Máximo Noriega va creciendo”.