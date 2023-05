“Le tengo mucho miedo”: declaración de Érika Aponte en comisaría de familia

De acuerdo con información publicada por el diario ‘El Tiempo’, Érika afirmó que Rincón, con quien sostuvo una relación por 10 años, era consumidor frecuente de alcohol.

"El día 7 de mayo, de 2023, siendo las 10:30 p.m., yo estaba realizando el cierre de donde trabajo y Cristian (sic) se presentó ahí a decirme que necesitaba verme, que me amaba y que quería estar conmigo", dijo la mujer su testimonio.

Y añadió: "Me dijo que yo soy la mujer de él y que tengo que estar con él".

Asimismo, narró uno de los momentos de intimidación por parte de Rincón, quien días antes la había visitado en su lugar de trabajo, una pizzería ubicada en el centro comercial Unicentro.

"Me fui al parqueadero y cuando iba a prender la moto él me dijo: 'Espere un momento'. Y cogió un cable (de la moto) que había desconectado y lo volvió a conectar. Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos", sostuvo ante los funcionarios de la comisaria de familia.