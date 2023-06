“Si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy”: Sarabia a Benedetti

El escándalo que afronta la Casa de Nariño pica y se extiende. Tras revelarse una extensa serie de audios de Armando Benedetti, exembajador de Colombia ante Venezuela, ahora se conocieron una serie de declaraciones de Laura Sarabia, exjefa de gabinete, en la que recrimina en varias ocasiones al político barranquillero.

En una serie de chats, revelados por Semana, se ratifica el momento hostil con el que convivían a diario Sarabia y Benedetti

“La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted (Benedetti) explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere, y adicional a eso se metan con mi familia. Que se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran pero no con mi familia. Todo desde acá es muy distinto. Y usted siempre tiene todo el derecho a reclamar su ‘espacio público’ cuando quiera", le reprochó Sarabia a Benedetti.

Posteriormente, Sarabia le planteó a Benedetti la idea de renunciar al Gobierno si se seguía con los inconformismos por su gestión.

"Yo le pedí disculpas, le di la razón. Y usted sigue. Esa es la forma de hacer equipo. Se lo digo con todo el amor del mundo y el respeto que todavía le tengo, yo no soy su enemiga, y de verdad, si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad”, manifestó.