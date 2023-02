Alcaldes de Vetas y Suratá, en Santander denuncian presión de gobernador

De acuerdo con los alcaldes de Vetas y Suratá, desde la Gobernación de Santander, los habrían presionado para que cambiaran su voto en la elección de la nueva junta directiva. Sin embargo, al no aceptar, les fueron abiertas investigaciones por parte de la Contraloría departamental.

De hecho, Ana Francisca Coronado, alcaldesa de Suratá, fue apartada del cargo por presuntas irregularidades en un contrato para adquirir maquinaría amarilla. Así mismo ocurrió con el mandatario de Vetas, Hernán Bautista, al cual, la Contraloría de abrió una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento y adecuación de acueductos veredales.

“Es una persecución política, porque ya tenemos la votación en la asamblea y es por eso. Porque realmente nunca me le he arrodillado al gobernador de Santander (Mauricio Aguilar) y es por eso por lo que lo hace. Durante el 2020 siempre estuve en el despacho de él buscando una cita y nunca me la dio y hoy de última hora, ya para hacer la votación en la asamblea de la CDMB, ahí sí me llama requiriéndome en el despacho de él, diciendo solamente que necesitaba hablar conmigo”, aseguró Coronado.