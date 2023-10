Rifirrafe en redes a siete años del triunfo del No en plebiscito por la paz

El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Partido Centro Democrático y cabeza del No en 2016, publicó que este 2 de octubre se cumplen "siete años que el No ganó el Plebiscito. Santos dijo que si perdía no había acuerdo con FARC. Incumplió, lo normal. Tampoco aceptaron Acuerdo Nacional que propusimos. Una proposición del Congreso aprobó lo rechazado por el plebiscito. Golpe de Estado refrendado por el constitucionalismo pro paz equivocada que finalmente ayuda al terrorismo".

Su copartidaria, la senadora Paola Holguín, coincidió en que "en nombre de la paz violaron la Constitución y la ley, se burlaron de la voluntad popular y pasaron por encima de los derechos de las víctimas #2DeOctubre 7 años del plebiscito".