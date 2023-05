“Con reforma a la salud vamos a aumentar el empleo”: minsalud

“Este proyecto de ley tiene que ver muy especialmente con favorecer a la gente de a pie. Hay muchos sitios recónditos a donde no llega el médico o el odontólogo, no llega la atención, no tienen cómo sacar sus enfermos. Tenemos que entender que hay un país que es urbano y hay un país que es rural. Hay 700 municipios que hoy están desprotegidos y en donde queremos lograr esa posibilidad”, dijo.

Hay que recalcar que fueron eliminados artículos como el de los Fondos Cuenta de la Adres, regionales, municipales y departamentales. También se modificó el 138, que pretendía darla facultades especiales al presidente, por lo que solo se quedó el fortalecimiento financiero de la Nueva EPS, que es mitad estatal.