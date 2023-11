De la Calle propone comisión de expertos de alto nivel en reforma a la salud

Lo anterior con el fin de elaborar un diagnóstico sobre los tres puntos que hacen parte del corazón de la reforma a la salud "y avanzar en una discusión que lleva 90 días y está llegando a un punto de no retorno".

"El país lleva nueve meses debatiendo la reforma a salud. El país está llegando a un punto de no retorno en medio de una crisis que necesita resolverse. Colombia necesita una reforma construida desde la evidencia de manera democrática y consensuada. No impuesta. Le pedimos al presidente Petro conformar una comisión de expertos de alto nivel y desde distintos sectores de la salud con el fin de realizar un diagnóstico unificado sobre los tres temas que hacen parte del corazón de la reforma. Hay diagnósticos, pero parecen construidos para realidades distintas. Hay que integrar. El centro de la discusión debe ser el bienestar y la vida de los colombianos, no la descalificación ni las motivaciones ideológicas", dijo el senador independiente.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido opositor del Centro Democrático, advirtió: "Avanza la destrucción de la salud. Ya las cuentas no serían revisadas por los aseguradores, EPS. Todo lo haría el Gobierno, que giraría el 85% anticipado a los prestadores, y para el resto habría auditoría aleatoria del Gobierno y Adres. Pagar el dinero sin auditoría. Estado ineficiente, politiquero y un riesgo grande de botar los recursos. Ya el sistema de salud está paralizado por pánico y avanza la destrucción".