Choque entre Gustavo Petro y exministro Fernando Ruiz por reforma a la salud

El exministro de Salud Fernando Ruiz, quien hizo parte del Gobierno de Iván Duque, fue uno de los que criticó la iniciativa y a través de un video en TikTok la calificó de “engendro”.

“Si usted se pregunta: ¿qué pasaría si, Dios no lo quiera, le da un cáncer que cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año en tratamiento?, ¿quién paga esos 298 millones que hacen falta? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS”, dijo Ruiz en respuesta un video del representante Agmeth Escaf en el que aseguró que “las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo”.