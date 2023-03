Reducción de homicidios en 2023 no es por cese al fuego: expertos

Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “el objetivo último es beneficiar a las comunidades para que puedan vivir más tranquilas, lo que no quiere decir que la fuerza pública pueda bajar la guardia”.

Andrés Macías, Ph. D. en estudios de paz y conflicto e investigador de la Universidad Externado, le dijo a este medio que sería muy apresurado decir que esa reducción en homicidios obedezca a las iniciativas de cese al fuego, porque “si bien en algunos territorios puede haber tenido algún resultado positivo, los textos todavía no están formalizados, no hay protocolos claros, violaciones del cese han sido evidentes.

Ahora bien, en el anuncio hay otros hechos importantes a tener en cuenta, como la reducción de atentados terroristas y eso es evidente no tanto por el cese de hostilidades, pero sí por las iniciativas de acercamiento, los mensajes del Gobierno diciendo que está abierto a negociar, pero esa tensa calma no quiere decir que los grupos no tengan presencia en ciertos territorios o no tengan una capacidad militar suficiente, y al final los más afectados son los ciudadanos porque en cualquier momento la violencia puede reanudarse”.

A su vez, César Niño, Ph. D. en derecho internacional, magíster en seguridad y defensa y catedrático de la Universidad de La Salle, comentó en este diario que “si bien el ministro de Defensa muestra que hay una reducción de homicidios, eso no significa que la seguridad esté mejorando, ni tampoco que tenga que ver con el cese al fuego: una cosa son los homicidios y otra las muertes violentas asociadas al crimen organizado y al conflicto armado que todavía tenemos cinco latentes en el país”.