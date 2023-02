Voces de rechazo por amenazas de muerte al excomisionado Leyner Palacios

"Con indignación y dolor recibimos la noticia sobre las amenazas contra la vida de Leyner Palacios y contra su familia. Leyner, compañero de la Comisión de la Verdad, víctima de Bojayá, ha entregado todo en su lucha civil por la verdad y los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas sometidas al confinamiento, el desplazamiento y el terror", se lee en la misiva.

El pasado domingo, en su cuenta de Twitter, Palacios denunció amenazas de muerte contra su vida y la de su familia y anunció que debido a ellas, se "esconderá".

"Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio", indicó el líder social.