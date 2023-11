Rechazo político y gremial a aumento del impuesto predial hasta del 300 %

De igual modo, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, advirtió que "de manera solapada, sin logos del Gobierno, el presidente Petro presenta un proyecto para aumentar el costo del predial. Son descarados, pretenden triplicar el predial. No paran: aumentan la gasolina, el ACPM, le ponen impuestos a la comida y ahora pretenden aumentar el predial".

Y la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, publicó que "e honor a la verdad sobre el predial, ese proyecto de ley solo pone límites a los incrementos del predial. Esta es una ley ordinaria que no viola la autonomía territorial, la cual es constitucional. Siguen teniendo la potestad los concejos municipales de modificar o no el predial (actualización catastral) y en qué porcentaje según esos límites. Algunas preguntas que habría que hacer: ¿Los límites como se calculan? ¿Responden a las realidades económicas de los territorios? ¿Se trabajó con la Federación de Departamentos y la de Municipios? Bogotá ya hizo la actualización catastral, no aplicaría".