Realizarán un nuevo Encuentro Nacional de Líderes del PAE

“Desde la Unidad Alimentos para Aprender, el 23 de agosto de 2023, emitimos la Circular 06 de 2023, con la que recordamos a gobernadores (as), alcaldes (as), secretarios (as) de educación, responsables de la ejecución del Programa, las directrices para que adelanten la planeación, los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para que el PAE se brinde desde el primer día de clases y durante todo el calendario escolar, con los que podrían iniciar los trámites necesarios para la ejecución del programa del 2024. Y eso precisamente es lo que vamos a verificar con ellos directamente”, indicó Luis Fernando Correa Serna, director de la Unidad Alimentos para Aprender.

El funcionario agregó que: “La Ley 2167 de 2021 faculta a las entidades territoriales certificadas para que adelanten las acciones necesarias para que el PAE se brinde todo el calendario escolar, teniendo en cuenta que, si las administraciones salientes no han venido adelantando los procesos de planeación y contractuales, para los mandatarios entrantes será muy difícil iniciar oportunamente la prestación del servicio del PAE”.