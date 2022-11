¿Qué está pasando con la estrategia de seguridad de Petro?

Por su parte, el senador Miguel Uribe, del Partido Centro Democrático, aseveró en EL HERALDO que “el gobierno actual no tiene estrategia de seguridad, sino que ha utilizado una retórica de paz total. Este gobierno en 100 días se ha dedicado a dar mensajes a favor de los criminales y en contra de la fuerza pública. Literalmente desarticuló la fuerza pública retirando a más de 70 generales”.

Añadió por ello el opositor que “es evidente que mientras se criminaliza a la fuerza pública y empodera a los criminales ofreciéndoles beneficios políticos, eso se traduce en que se profundice la violencia. Creo que si el Gobierno no recompone el rumbo vamos a vivir unos meses muy difíciles en materia de violencia urbana y rural”.

El experto en seguridad, Néstor Rosanía, explicó en EL HERALDO que cuando uno habla de seguridad se identifican tres áreas principales: seguridad ciudadana, lógica del conflicto y seguridad fronteriza. “En la primera los indicadores no se han modificado mucho, pero no es muy clara una estrategia de seguridad ciudadana hasta ahora, no hay un plan para combatir el microtráfico y el crimen organizado, y es preocupante la posibilidad de la llegada del Tren de Aragua a Medellín, una ciudad con más de 330 combos. Y un avance es el plan de transformación de la Policía en Derechos Humanos”.

Agregó que en el caso del conflicto armado interno “se ha avanzado en el tema de la paz total y la negociación con el Eln, pero en estrategia no se ha visto tampoco una política de este gobierno. Si uno habla con uniformados y comunidades hay como un sinsabor, porque en términos operacionales no hay certeza sobre el futuro, porque cuando se firmó la paz con las Farc no hubo paz total, sino que hubo un espiral de violencia con disidencias y demás”.