La reforma a la salud entra en su recta final en la Cámara

Una veintena de ex ministros y ex viceministros de Salud le advirtieron al presidente en una carta que su reforma a la salud tiene nueve problemas desde su punto de vista.

El primero es que incumple mínimos constitucionales, ya que "el proyecto de ley no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. No ha definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que se van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos y tampoco ha permitido para su definición y discusión una participación ciudadana amplia, transparente y efectiva".

En segundo término, dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad, debido a que, aseveran, si se aprueba la reforma a la salud como esta, múltiples agentes estatales asumirán las funciones actuales de las EPS, lo que llevará a que los usuarios y pacientes tengan que acudir a muchas instancias que no tienen claras sus nuevas responsabilidades y funciones.