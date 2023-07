Bogotá: docente denuncia que fue golpeada por alumna tras quitarle su celular

La educadora estaba impartiendo su clase en el colegio Costa Rica, ubicado en la localidad de Fontibón. Allí, en medio de su jornada laboral con estudiantes de 11 grado, la formadora sufrió un altercado con una menor de once grado, quien estaba utilizando su teléfono celular a pesar de estar prohibido por las políticas de la institución.

Según la versión de la docente, se le pidió a la estudiante en reiteradas ocasiones que guardara el celular, a lo que le respondían con groserías e improperios: "Cuando ya fue muy grosera le dije ‘por favor te vas de mi clase’, no quiso hacerlo. Yo tomo el celular en las manos, ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja empieza a esculcarme desesperada".