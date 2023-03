PGN continuará conociendo caso de nombramiento de embajador en México

Por ello se advierte en el auto que la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño, se apartó del concepto de los otros miembros de la Comisión, al manifestar que no encontraba suficiente mérito en los estudios universitarios no terminados de Minco Daza. Y sobre su experiencia laboral, expresó que no era la indicada para el papel fundamental que asumiría, si se tiene en cuenta la responsabilidad con México y la importancia como aliado comercial, político, económico y cultural, entre otros.

"En consecuencia, será la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación la que determine si abre investigación contra el ministro Luna Tapia y el director del DAFP, César Augusto Manrique Soacha, como miembros de la comisión evaluadora de méritos", indicó el ente de control.