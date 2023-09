Procuraduría confirma tercera sanción para Rodolfo Hernández

Asimismo, este 7 de septiembre se conoció el certificado de inhabilidades que tiene el exfuncionario en la Procuraduría, en el cual se confirmaron sus tres sanciones y señalaron "inhabilidades especiales aplicadas al cargo".

En adición, el Consejo Nacional Electoral asumió la solicitud de revocatoria de la inscripción de candidatura de Hernández para la Gobiernación de Santander, dándole un plazo máximo de dos días para que las partes presentaran las pruebas respectivas.

Frente al caso Vitalogic, en el que la Procuraduría profirió un fallo en su contra que lo inhabilitó y destituyó por 14 años de los cargos públicos, el exfuncionario expresó que era mentira.

“Eso no me inhabilitó; eso es mentira suya. Eso es su mente, eso no dice la Procuraduría”, dijo Hernández desde la delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bucaramanga.