Presidente Petro lanzó nuevo sablazo a Fiscalía de cara a la reforma judicial

Un duro sablazo lanzó nuevamente el presidente Gustavo Petro a la Fiscalía en el marco de la elección de la nueva fiscal general y en la reforma a la justicia que adelanta su Gobierno nacional.

A pesar de que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia iba a elegir este jueves 7 de diciembre a la nueva jefe del ente acusador, el tribunal no puedo tomar decisión porque no había el quorum de magistrados necesarios para elección, algunos de ellos no se han posesionado.

Sin embargo, más temprano el presidente Petro había enviado un duro mensaje en torno a esta decisión de la Corte.