El gobierno no reduce esquemas de protección: Petro a senadores de oposición

Por su parte, Alfredo Deluque, del partido de La U, dijo que le habían informado que su esquema de protección sería “desmontado”.

“Debido a situaciones personales que están documentadas ante la UNP, tengo un esquema de seguridad que me cubre a mí y a mi familia, pero se comunica una funcionaria con uno de los escoltas para decirle que me van a desmontar el esquema porque es muy grande. La señora se llama Olga Forero y dice que me van a quitar el esquema”, expresó.