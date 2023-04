Petro habla de casos de “falsos positivos” en El Salvador

El tema al cual el presidente Gustavo Petro se refiere en su tweet está directamente relacionado con el llamado “régimen de excepción” que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, está implementando en su país.

Bukele conmemoró recientemente en sus redes sociales el año que ha pasado desde que decretó el régimen de excepción y la suspensión de garantías constitucionales de sus gobernados.

(Vea aquí: Mesa con el ELN: en crisis, sin voluntad de paz y sin cese al fuego bilateral)

En su cuenta de Twitter, publicó un vídeo de aproximadamente cuatro minutos, en el cual resume la posición de su gobierno frente a las medidas extraordinarias y hace gala del principal logro que han obtenido: “la reducción inédita de homicidios”.

Hoy cumplimos un año de Régimen de Excepción



Today marks one year since we implemented the State of Exception pic.twitter.com/ijwhqMZokv