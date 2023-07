Los dos escándalos de uniformados que sacuden a la fuerza pública

Un par de lamentables episodios que involucran a una buena cantidad de uniformados sacuden en su orgullo a la fuerza pública colombiana.

El primero es el de la captura en diferentes departamentos del país de 23 militares tanto activos como retirados por presunta corrupción. La operación fue adelantada por el propio Ejército Nacional a través de su contrainteligencia y el Gaula Militar, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública y la Fiscalía General de la Nación.

Los miembros de la fuerza pública son señalados por presuntas irregularidades administrativas que se estarían realizando en el proceso de incorporación de soldados. Por ello, la Fiscalía los imputaría por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso, falsedad en documento público, fraude procesal, abuso de función pública y prevaricato.

Advierte en este sentido el ente castrense que "en cumplimiento a la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción, seguirá facilitando el apoyo necesario a las autoridades judiciales, conforme el principio constitucional de colaboración armónica; así mismo, se dará inicio a las investigaciones internas a que haya lugar".

Los uniformados son sindicados de presuntamente estar beneficiándose con el trámite de las libretas militares y el proceso de incorporación. Y aunque el Ejército no ha entregado detalles sobre el caso, lo que se sabe es que el proceso lo tomó la justicia ordinaria luego de que fuera remitido por la Justicia Penal Militar.

Y es que la fuerza pública ha estado afrontando numerosos escándalos de gestiones indebidas al interior de la tropa.

En marzo pasado, reveló la revista capitalina 'Semana', fueron capturados tres oficiales, entre ellos un mayor del Ejército, dentro de una instalación militar en Bogotá, por supuesta corrupción con el manejo de un contrato de combustible.

El oficial capturado se encontraba en curso de ascenso a teniente coronel, y estaba acompañado de dos oficiales, dos suboficiales activos y dos civiles.

Al parecer, el 7 de diciembre del 2020 en el Valle del Cauca fueron descubiertos los hechos relacionados con un contrato por un valor de 6.000.000 millones de pesos para la adquisición de Acpm y lubricantes.

Así mismo, en 2021 la propia institución informó que fueron capturados dos oficiales y un suboficial por presunta corrupción administrativa tras las órdenes de captura emanadas de la Fiscalía General de la Nación especializada en delitos contra la administración pública.

"Según las primeras informaciones, se habrían ubicado en el Batallón de Infantería Vencedores, en Cartago, Valle del Cauca, al parecer irregularidades en solicitudes de pagos correspondientes a rubros de gastos reservados. (…) La operación lleva varios meses en desarrollo, cumpliendo con todos los preceptos establecidos en la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia".

La alerta llegó a los organismos de investigación luego de una información que habría entregado una subteniente, quien habría hecho la respectiva denuncia.

Y es que todos estos hechos se han conocido luego de que la institución presentara hace un par de meses el plan de renovación que se tiene preparado para la fuerza en los próximos años.

El segundo caso que hiere en su honor a las autoridades militares y de policía está relacionado con Manuel Antonio Castañeda, el presunto narcochofer de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que también habría participado en la fuga de alias Matamba.

En esta pesquisa tres policías fueron capturados por quedarse con parte del cargamento de cocaína que transportaba Castañeda. Todo esto además pese a que en un principio fueron galardonados por no recibir el soborno que les habría ofrecido el propio Castañeda.

Sin embargo, ahora la Fiscalía los señala por quedarse con una parte de la cocaína incautada.

Los tres policías en un principio participaron en la detención del narcochofer, que transportaba al parecer un cargamento de cocaína en la camioneta blindada, aparentemente adscrita al entonces subdirector de la UNP, Ronald Ramírez. Por ello, y por no recibir el soborno que les habría ofrecido Castañeda, fueron felicitados con medallas, pero ahora la Fiscalía General asegura que hay indicios que los agentes no reportaron parte del cargamento de cocaína.

El episodio ocurrió el pasado 10 de diciembre, cuando Castañeda fue detenido en las carreteras que conducen a Caloto, Cauca. Allí el narcochofer supuestamente les ofreció a los tres policías 300 millones de pesos en efectivo para que lo dejaran pasar.

En el proceso, Castañeda llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptaría su responsabilidad en varios delitos y declararía en varios expedientes sobre corrupción en la UNP, entre estos el alquiler de vehículos de la UNP para transportar droga, así como en los hechos relacionados con la fuga del capo Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba.

También declarará sobre los hechos de corrupción en los que habría presuntamente participado el líder sindical Wilson Devia y un hurto de mercancías registrado en un sanandresito de la capital del país.

Castañeda aceptaría su responsabilidad en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer, que sumarían una condena de siete años y cuatro meses de prisión.

El narcochofer en estas negociaciones habría mencionado a los policías Nixon Andrés Montes Ospina y Juan Carlos Castro, quienes supuestamente habrían recibido un soborno por dejar pasar las camionetas blindadas con cocaína.

La averiguación sobre los tres policías salpicados se basa en establecer si se quedaron con más kilos de droga de los reportados en la captura de Castañeda.

El narcochofer dijo al respecto al diario capitalino 'El Tiempo' que para movilizar la cocaína partió desde Bogotá rumbo a Cali, y que bajó hasta el departamento del Cauca porque allá fue donde recogió la droga.

"Había que hacer una parada estratégica para recoger mercancía y ahí posteriormente ir a entregarla, entonces era la ruta más corta y obligada que había que hacer", comentó el funcionario de la UNP en un batallón militar ubicado en Facatativá, Cundinamarca.

Entre tanto, Rodríguez, ex subdirector de la UNP, a quien estaba asignada la camioneta en cuestión, es señalado por la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; concierto para delinquir

"Wilson Devia es una persona ambiciosa, y como siempre lo he dicho: él se basa y se refugia en su sindicato para decir que es una persona de bien, que lo están calumniando, que no ha cometido nada. Pero realmente es más hampón que cualquiera. Relativamente la gente si compara un testimonio entre Wilson y el mío, yo soy el que está capturado y Wilson está siendo investigado, pero si me pone a hacer una comparación Wilson sería más hampón que yo, ha cometido demasiadas cosas, lo que pasa es que es un perro viejo porque viene de una vieja escuela, de la misma que viene Ronald Rodríguez, que es el DAS", sentenció, explicando el presunto nexo criminal entre Devia y Rodríguez desde la extinta agencia de inteligencia estatal.