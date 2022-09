“Tengo que seguir sirviendo a la patria”: policía antes de emboscada en Neiva

El padre de Luis Alberto Sabi, comandante de la estación de San Luis asesinado en el ataque, expresó a Blu Radio su dolor ante el hecho y recordó la situación por la que pasaba su hijo en aquél corregimiento.

"Nunca imaginé que mi hijo estuviera entre las víctimas. Sabiendo que es una zona roja, no solamente con esta masacre, si no con mas que han ocurrido y han perdido la vida agentes de la policía, ¿por qué no los enviaron por helicóptero?, ¿por qué los pusieron como carne de cañón?”, sostuvo Luis Octavio, padre del comandante asesinado.