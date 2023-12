Policía admite que no ha podido entrar a El Plateado, Cauca

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, reconoció en la mañana de este miércoles que en la actualidad no hay presencia de la institución en el casco urbano del corregimiento El Plateado, jurisdicción de Argelia, en el departamento del Cauca.

Cabe recordar que en este punto del país, ampliamente dominado por el Estado Mayor Central, tampoco hay presencia de las tropas del Ejército luego de las elecciones regionales de octubre, según Iván Velásquez, ministro de Defensa.

"Lo que la policía está llevando a cabo en estos momentos, es un ejercicio responsable de planeamiento para llegar allá con la policía. Es un lugar donde debo prever lo más importante para mi que es la seguridad, la dignidad, el bienestar y la tranquilidad de mis hombres. La logística, es un lugar donde no hay suficiente oferta hotelera para albergar el personal, no hay sistema que salud que me permita atender una situación adversa cuando un policía tenga un problema de salud", dijo Salamanca a los medios de comunicación.

"Estamos analizando la adquisición de elementos de los comandos jungla para llevarlos a la zona, así como hacen en Estados Unidos. El director de la Policía nunca acudirá a pedirle permiso a una persona que está al margen de la ley", agregó.

El pasado 15 de noviembre el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, informó que se reanudarán los diálogos con EMC, después de que este grupo anunciara que se suspendían por supuestos incumplimientos de lo pactado en cuanto a operaciones militares.

Pese a que el mismo González aseguró que la nueva ronda iniciaba el pasado 24 de noviembre en coincidencia con el séptimo aniversario de la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno colombiano con las extintas FARC, no ocurrió así