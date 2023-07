Petro vuelve a arremeter contra la procuradora Cabello

Los dimes y diretes entre la procuradora Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro por cuenta de la vieja disyuntiva entre si el ente de control disciplinario puede destituir a funcionarios de elección popular pica y se extiende.

En la tarde-noche de este viernes, el mandatario volvió a arremeter por Twitter, como es de costumbre, contra la cabeza del Ministerio Público.

"Con todo el respeto que me merece la procuradora pero debo decirle que la Convención Americana no solo es un tratado firmado por Colombia sino que también es una ley de la Republica y hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad", trinó el mandatario.

Cabe recordar que la procuradora Cabello retomó este viernes en la mañana que la orden de sanción disciplinaria contra el polémico alcalde de Riohacha debe cumplirse.

Esto ante la controversia que ha generado la negativa del presidente Gustavo Petro a cumplir la orden.

“La orden de suspensión está cumpliéndose y tiene que cumplirse, eso es fundamental. (...) ¿Qué puede pensar el ciudadano común si el presidente no acata a la Corte Constitucional?", dijo la funcionaria en la emisora capitalina 'W Radio'.

Explicó además en este sentido que “la carta del presidente no tiene ninguna facultad para revocar o anular los efectos de una orden de la Procuraduría”, refiriéndose al caso y la controversial misiva del jefe de Estado al respecto.

"La pelea no es conmigo. Las decisiones en Colombia siempre las toma, cuando hay conflictos, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya lo dijo. No soy yo como Procuraduría que estoy diciendo que quiero hacer lo que yo quiero. Es la Corte Constitucional. Es un tema en donde el presidente, porque no le gustó la decisión, no quiere cumplir el ordenamiento jurídico colombiano y quiere irse a cumplir al internacional”, agregó en Blu Radio.